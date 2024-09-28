16:30Локомотив — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред Угальде«Локомотив» — «Спартак». Онлайн
  • 16:29
    • «Манчестер Сити» неожиданно сыграл вничью с «Ньюкаслом»
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» неожиданно сыграл вничью с «Ньюкаслом»

    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Ньюкасл
    «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» поделили очки (1:1) в матче 6-го тура английской Премьер-лиге.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол у «горожан» забил защитник Йошко Гвардиол на 35-й минуте.

    «Ньюкасл» сравнял счет на 58-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Манчестер Сити», а Энтони Гордон уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Манчестер Сити 1:1
    Голы: 0:1 Йошко Гвардиол (35'), 1:1 Энтони Гордон (пенальти) (58') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Тино Ливраменто, 78'), Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Льюис Холл, Сандро Тонали (Шон Лонгстафф, 77'), Бруно Гимарайнс, Джейкоб Мёрфи, Харви Льюис Барнс (Джозеф Уиллок, 76'), Жоэлинтон, Энтони Гордон Манчестер Сити: Эдерсон, Рико Льюис (Savinho, 81'), Йошко Гвардиол, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Джек Грилиш (Жереми Доку, 81'), Илкай Гюндоган (Филип Фоден, 66'), Бернарду Силва, Матео Ковачич, Эрлинг Холанд Предупреждения: Фабиан Шер (26'), Бруно Гимарайнс (32'), Эдерсон Мораес (56'), Матео Ковачич (60'), Сандро Тонали (62'), Джек Грилиш (62'), Жоэлинтон (63'), Рубен Диаш (90')

    После этого матча «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 14-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 5-й позиции (11).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» попытается отобрать очки у «Зенита»
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Спартак» сможет оказать сопротивление «Локомотиву»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • В Лондоне забьют обе команды?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры