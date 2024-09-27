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    Артига: Джикия превосходит мои ожидания

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    Главный тренер «Химок» Франк Артига считает, что Георгий Джикия может стать серьезным усилением для подмосковной команды.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Джикия перешел в «Химки» в начале сентября на правах свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

    «Джикия не тренировался три месяца, а до этого не играл целый год, но сейчас набирает форму и где‑то даже превосходит мои ожидания.

    Скоро он сможет сыграть. Конечно, отпечаток накладывает его позиция. Будь он нападающим или полузащитником, я бы дал ему уже 30–15 минут, но центр обороны такого не терпит.

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    • Возможно, он уже получит шанс сыграть в матче с "Краснодаром" (6 октября — прим.). Повторюсь, он превосходит мои ожидания», — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров. В ближайшем матче команда Артиги сыграет 29 сентября против самарских «Крыльев Советов».

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