Артига: Джикия превосходит мои ожидания

Главный тренер «Химок»считает, чтоможет стать серьезным усилением для подмосковной команды.

Джикия перешел в «Химки» в начале сентября на правах свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

«Джикия не тренировался три месяца, а до этого не играл целый год, но сейчас набирает форму и где‑то даже превосходит мои ожидания.

Скоро он сможет сыграть. Конечно, отпечаток накладывает его позиция. Будь он нападающим или полузащитником, я бы дал ему уже 30–15 минут, но центр обороны такого не терпит.

Возможно, он уже получит шанс сыграть в матче с "Краснодаром" (6 октября — прим.). Повторюсь, он превосходит мои ожидания», — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров. В ближайшем матче команда Артиги сыграет 29 сентября против самарских «Крыльев Советов».