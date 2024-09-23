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    Карадениз: Считаю Семака лучшим тренером в России

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    Экс-капитан «Рубина» и главный тренер «Рубина-2» Гекдениз Карадениз высказался по поводу работы своего бывшего партнера Сергея Семака в качестве наставника «Зенита» и заметил, что он многое почерпнул у Курбана Бердыева.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Да, глядя на Семака, я думал, что его ждет тренерская карьера. Он был отличным игроком, поэтому стал отличным тренером, всегда много и успешно работал. Всегда развивал в себе лучшие качества.

    И главное, питерский "Зенит" поддержал Сергея, это очень важно. В клубе ему доверяют, что играет немаловажную роль. На мой взгляд, сейчас именно Семак лучший тренер в России. А все это школа Курбана Бердыева», — цитирует Карадениза «Татар-Информ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Семак и Карадениз играли вместе в «Рубине» с 2008 по 2010 год и завоевали два чемпионских титула в его составе. Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 год.

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