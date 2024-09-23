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    Миралем ПьяничТрансферный дайджест. 17 — 23 сентября
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    Черышев подписал временный контракт с клубом из второго дивизиона чемпионата Греции

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    Бывший полузащитник сборной России и мадридского «Реала» Денис Черышев стал игроком «Паниониса». Об этом сообщил президент греческого клуба Константинос Рупцос.

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    Черышев перешел в «Панионис» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Венецией».

    «Денис пришел в наш клуб с помощью своего близкого друга, но его имя раскрывать не буду. Мы хотели видеть Черышева в своей команде и всегда хотим иметь хороших футболистов.

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    • Что касается контракта, то он временный, посмотрим, сколько Денис сможет сыграть за нас.

    Мы официально объявили о переходе футболиста, совсем скоро он приедет и пройдет медосмотр», — приводит слова Рупцоса Sport24.

    Напомним, Черышев также известен по выступлениям за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

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