Черышев подписал временный контракт с клубом из второго дивизиона чемпионата Греции

Бывший полузащитник сборной России и мадридского «Реала»стал игроком. Об этом сообщил президент греческого клуба Константинос Рупцос.

Черышев перешел в «Панионис» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Венецией».

«Денис пришел в наш клуб с помощью своего близкого друга, но его имя раскрывать не буду. Мы хотели видеть Черышева в своей команде и всегда хотим иметь хороших футболистов.

Что касается контракта, то он временный, посмотрим, сколько Денис сможет сыграть за нас.

Мы официально объявили о переходе футболиста, совсем скоро он приедет и пройдет медосмотр», — приводит слова Рупцоса Sport24.

Напомним, Черышев также известен по выступлениям за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».