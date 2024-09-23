Анчелотти заявил, что Беллингем сможет принять участие в матче против «Алавеса»

Главный тренервысказался о состоянии полузащитника команды, у которого возникли проблемы с плечом.

«С плечом возникла та же проблема, что и в минувшем году. Сейчас он восстанавливается и для большей безопасности должен носить защиту. Джуд доступен. Он может играть и будет играть», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, что Беллингем получил повреждение во время матча 6-го тура испанской Примеры против «Эспаньола» (4:1).

Завтра, 24-го сентября «Реал» встретится с «Алавесом» в рамках чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.