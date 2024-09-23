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    Анчелотти заявил, что Беллингем сможет принять участие в матче против «Алавеса»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии полузащитника команды Джуда Беллингема, у которого возникли проблемы с плечом.

    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»
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    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»

    «С плечом возникла та же проблема, что и в минувшем году. Сейчас он восстанавливается и для большей безопасности должен носить защиту. Джуд доступен. Он может играть и будет играть», — приводит слова Анчелотти AS.

    Напомним, что Беллингем получил повреждение во время матча 6-го тура испанской Примеры против «Эспаньола» (4:1).

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    • Завтра, 24-го сентября «Реал» встретится с «Алавесом» в рамках чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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