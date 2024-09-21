Мадридский «Реал» разгромил дома «Эспаньол»

Мадридскийв матче 6-го тура испанской Примеры уверенно победил на своем поле— 4:1.

Все мячи были забиты во втором тайме.

Сначала на 54-й минуте Тибо Куртуа забил в свои ворота. После этого забивал только «Реал».

На 58-й минуте Дани Карвахаль сравнял счет. На 75-й минуте Родриго вывел «сливочных» вперед.

На 78-й минуте Винисиус Жуниор забил третий мяч «Реала».

Точку в матче на 90-й минуте с пенальти поставил Киллиан Мбаппе.

Календарь и таблица испанской Примеры

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Эспаньол 4:1 Голы: 0:1 Тибо Куртуа (автогол) (54'), 1:1 Даниэль Карвахаль (58'), 2:1 Родриго (75'), 3:1 Винисиус Жуниор (78'), 4:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (90') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 60'), Эдер Милитао, Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Джуд Беллингхэм (Антонио Рюдигер, 83'), Арда Гюлер (Винисиус Жуниор, 55'), Родриго (Endrick, 84'), Килиан Мбаппе, Fran Garcia Эспаньол: Жоан Гарсия, Альваро Техеро (Альваро Агуадо, 76'), Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Мараш Кумбула, Омар Эль-Хилали, Поль Лосано (Jose Gragera, 67'), Алекс Краль, Хавьер Пуадо (Пере Милья, 81'), Walid Cheddira (Алехо Велис, 46'), Jofre Carreras (Ирвин Кардона, 76') Предупреждения: Поль Лосано (10'), Килиан Мбаппе (32'), Федерико Вальверде (61'), Жоан Гарсия (74'), Джуд Беллингхэм (82'), Винисиус Жуниор (82'), Карлос Ромеро (88')

«Реал» с 14 очками идет вторым в таблице Ла Лиги. «Эспаньол» на 13-м месте с 7 очками.