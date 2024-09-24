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    Споткнется ли «Реал» об «Алавес»?

    Реал Мадрид — Алавес: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.20. 24.09.2024

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    Винисиус Жуниор («Реал»)
    24 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Алавес». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Сентября 2024 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Алавес

    Алавес

  • Витория
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    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Реал» по итогам шести туров занимает вторую позицию, продолжая погоню за ставшей лидером «Барселоной».

    Команда набрала 14 очков и отстает от каталонцев на один балл, тогда как два ближайших преследователя с поединком в запасе отстают на три пункта.

    Реал Мадрид — Алавес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги «Реал» на своем поле разгромил «Эспаньол» (4:1).

    Этот успех стал для мадридцев четвертым кряду в поединках, которые пришлись на испанское первенство, а также Лигу чемпионов.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Себальос, Алаба, Камавинга, Браим Диас, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних играх (одна была товарищеской, а еще восемь — официальными), «Реал» ни разу не проиграл при семи победах и двух ничьих.

    Это свидетельствует о хорошей форме хозяев, тем не менее, им предстоит сыграть против непростого соперника, который сейчас набрал неплохой ход, а значит и способен отобрать очки.

    Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с четырьмя голами.

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» после шести стартовых поединков испанского первенства набрал 10 очков и занимает пятое место.

    Команда находится в зоне Лиги Европы, отставая от зоны Лиги чемпионов на один балл, тогда как соперник опережает ее на четыре пункта.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги клуб на своем поле сумел обыграть «Севилью» (2:1).

    Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании.

    Не сыграют: травмирован — Хесус Овоно, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Алавес» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о хорошей форме гостей, что не исключает их шансов как минимум на то, чтобы отобрать очки у «Сливочных», пусть даже и на их поле.

    Тони Мартинес и Карлос Висенте — лучшие бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Реала» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Реала» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Алавес» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.22. Ничья — в 6.80, победа «Алавеса» — в 14.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в двух их последних поединках — кадровые проблемы в обороне не могут не сказываться.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних поединков «Алавеса» было именно так.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50

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    «Реал» Мадрид — «Алавес»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 24.09.2024. Прогнозы на футбол. Споткнется ли «Реал» об «Алавес»?
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