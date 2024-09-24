Реал Мадрид
Алавес
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Реал» по итогам шести туров занимает вторую позицию, продолжая погоню за ставшей лидером «Барселоной».
Команда набрала 14 очков и отстает от каталонцев на один балл, тогда как два ближайших преследователя с поединком в запасе отстают на три пункта.
Реал Мадрид — Алавес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги «Реал» на своем поле разгромил «Эспаньол» (4:1).
Этот успех стал для мадридцев четвертым кряду в поединках, которые пришлись на испанское первенство, а также Лигу чемпионов.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Себальос, Алаба, Камавинга, Браим Диас, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних играх (одна была товарищеской, а еще восемь — официальными), «Реал» ни разу не проиграл при семи победах и двух ничьих.
Это свидетельствует о хорошей форме хозяев, тем не менее, им предстоит сыграть против непростого соперника, который сейчас набрал неплохой ход, а значит и способен отобрать очки.
Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с четырьмя голами.
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» после шести стартовых поединков испанского первенства набрал 10 очков и занимает пятое место.
Команда находится в зоне Лиги Европы, отставая от зоны Лиги чемпионов на один балл, тогда как соперник опережает ее на четыре пункта.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги клуб на своем поле сумел обыграть «Севилью» (2:1).
Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании.
Не сыграют: травмирован — Хесус Овоно, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Алавес» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.
Это свидетельствует о хорошей форме гостей, что не исключает их шансов как минимум на то, чтобы отобрать очки у «Сливочных», пусть даже и на их поле.
Тони Мартинес и Карлос Висенте — лучшие бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Реала» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Реала» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Алавес» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.22. Ничья — в 6.80, победа «Алавеса» — в 14.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в двух их последних поединках — кадровые проблемы в обороне не могут не сказываться.
При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних поединков «Алавеса» было именно так.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50