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    Все новости спорта

    «Атлетико» не смог переиграть «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В шестом туре испанской Примеры «Райо Вальекано» и мадридский «Атлетико» не выявили победителя — 1:1.

    Конор Галлахер
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    Конор Галлахер

    На 35-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Игнасио Палазон.

    «Матрасники» смогли отыграться на 49-й минуте после точного удара англичанина Конора Галлахера, но на большее их не хватило.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Атлетико 1:1
    Голы: 1:0 Иси Паласон (35'), 1:1 Конор Галлахер (50') Райо Вальекано: Андрей Рациу, Абдул Мумин, Флорьян Лежён, Пеп Чаварриа, Унаи Лопес (Оскар Валентин, 65'), Пате Сисс, Ранди Нтекья (Хамес Родригес, 73'), Хорхе де Фрутос (Иван Балью, 85'), Иси Паласон (Серхио Гвардиола, 85'), Адриан Эмбарба (Серхио Камельо, 65'), Augusto Batalla Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина, Рейнилду, Сесар Аспиликуэта (Хосе Хименес, 45'), Конор Галлахер, Коке, Маркос Льоренте (Анхель Корреа, 46'), Аксель Витсель, Хулиан Альварес, Александр Сёрлот (Giuliano Simeone, 85'), Samuel Lino (Антуан Гризманн, 46')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Сейчас у «Атлетико» стало 12 очков и 4-е место в таблице. «Райо Вальекано» идет на 9-й строчке с 8 очками.

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