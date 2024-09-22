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    «Пари НН» — «Локомотив». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ «Пари НН» — «Локомотив»

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    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков
    «Пари НН» и «Локомотив» сыграют между собой в рамках 9-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Пари НН»

    «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в 8-ми матчах. На счету нижегородской команды две победы, ничья и пять поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 6:15.

    Безвыигрышная серия «Пари НН» достигла 8-ми матчей во всех турнирах. За это отрезок подопечные Саши Илича два раза сыграли вничью и пять раз уступили. В крайнем туре РПЛ нижегородцы принимали у себя дома «Факел». Матч завершился без забитых мячей — 0:0.

    На неделе «Пари НН» также на своем поле сыграл в Кубке России против «Ахмата» и уступил сопернику со счетом 1:2.

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    «Локомотив»

    «Локомотив» набрал 18 очков в 8-ми матчах и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. «Железнодорожники» одержали шесть побед и дважды уступили, забив 19 мячей и пропустив 12 раз в свои ворота.

    «Красно-зеленые» выиграли 5 из 6-ти последних матчей в РПЛ, уступив только «Краснодару». В крайнем туре РПЛ подопечные Михаила Галактионова не без проблем обыграли в гостях «Оренбург» (4:2).

    В этот четверг «Локомотив» оформил досрочную путевку в плей-офф Кубка России. «Железнодорожники» одержали четвертую подряд победу на групповом этапе, разгромив в гостях «Химки» (5:1).

    Личные встречи

    «Локомотив» обыграл своего соперника в обоих матчах прошлого сезона РПЛ — 1:0 дома и 3:2 на выезде.

    Всего в 8-ми очных матчах на счету московской команды 6 побед, «Пари НН» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив» с коэффициентом 1.95.

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