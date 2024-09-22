22 сентября в матче 9-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: команда из Нижнего Новгорода в последнее время выступает крайне неубедительно.

В настоящий момент нижегородцы имеют в своем активе семь очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

Нижегородский коллектив 6 раз смог поразить ворота соперника и 15 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а до этого проиграл «Зениту» (0:3), «Крылья Советов» (1:3) и «Краснодару» (1:2).

В последней же игре подопечные Саши Илича уступили «Ахмату» (1:2) в Кубке страны.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: травмированы Мамаду Маига, Константин Марадишвили и Илья Жигулев.

Состояние команды: пока что «Пари НН» в этом чемпионате выступает крайне нестабильно. Команду лихорадит.

Думается, что в этом сезоне «Пари НН» будет бороться за выживание.

«Локомотив»

Турнирное положение: московский коллектив отлично выступает в текущем сезоне.

Сейчас команда из Москвы имеет в своем активе 18 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице.

Москвичи смогли забить 19 мячей, а пропустил — 12.

Последние матчи: в прошлом туре «железнодорожники» переиграли «Оренбург» (4:2).

До этого «зелено-красные» крупно проиграли «Краснодару» (0:3).

В последней же игре столичный коллектив разгромил «Химки» (5:1) в Кубке России.

Не сыграет: травмирован у команды из столицы России только Лукас Фассон.

Состояние команды: сейчас «Локомотив» не только показывает хороший результат, но и игру.

У Михаила Галактионова молодая команда, которая постарается побороться за тройку сильнейших.

Прогноз Валерия Кечинова

Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями от этого матча:

Ожидаю победу «Локомотива». Наверное, она не будет крупной, но примерно — 1:2. Батраков? Пока в нужном направлении идет. Дай Бог, чтобы так же развивался, чтобы все получалось, чтобы не было травм. Очевидно, позволяет здоровье, хорошо натренирован, правильно готовится. Ничего особенного в этом не вижу. Ямаль в 16-17 играет по 90, и выдерживает. Валерий Кечинов

Полный разбор топ-матчей 9-го тура РПЛ от Александра Тарханова и Валерия Кечинова можно посмотреть тут.

Статистика для ставок

«Локомотив» выиграл 9 из последних 10 матчей во всех турнирах

«Пари НН» не может выиграть 7 матчей во всех турнирах

В последней очной игре «Локомотив» 24 апреля обыграл «Пари НН» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.40, а победа «Пари НН» — в 5.80.

ТБ 2,5 оценивается в 1.77, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.07.

Прогноз: «Локомотив» сильнее и сейчас на ходу, поэтому должен побеждать.

Ставка: победа «Локомотива» с форой-1 за 1.95.

Прогноз: «Пари НН» будет играть от обороны, поэтому команды могут вполне не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.07.