ПерерывЗенит — ФакелОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»«Зенит» — «Факел». Онлайн Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед» АПЛ. «Ман Сити» примет «Арсенал», «Челси» обыграл «Вест Хэм», «Ливерпуль» — «Борнмут» Александр Соболев — нападающий «Зенита»РПЛ. «Спартак» примет «Динамо», «Краснодар» разгромил «Акрон», «Зенит» — «Факел»
  • 16:29
    • «Челси» всухую обыграл «Вест Хэм», у Джексона — дубль и ассист
  • 16:28
    • ЦСКА переиграл УНИКС в матче открытия сезона Единой лиги ВТБ
  • 16:18
    • Медведев проигал Тиафо в матче Кубка Лэйвера
  • 15:57
    • Дубли Кордобы и Сперцяна обеспечили «Краснодару» победу над «Акроном»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Локомотив» одолеть «Пари НН»?

    Пари НН — Локомотив: прогноз и ставка (коэффициент 1.95) на футбол. 22/09/2024 в 19:00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Нижний Новгород Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Батраков
    22 сентября в матче 9-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Сентября 2024 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 19:00 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: команда из Нижнего Новгорода в последнее время выступает крайне неубедительно.

    В настоящий момент нижегородцы имеют в своем активе семь очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

    Пари НН — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Нижегородский коллектив 6 раз смог поразить ворота соперника и 15 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а до этого проиграл «Зениту» (0:3), «Крылья Советов» (1:3) и «Краснодару» (1:2).

    В последней же игре подопечные Саши Илича уступили «Ахмату» (1:2) в Кубке страны.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: травмированы Мамаду Маига, Константин Марадишвили и Илья Жигулев.

    Состояние команды: пока что «Пари НН» в этом чемпионате выступает крайне нестабильно. Команду лихорадит.

    Думается, что в этом сезоне «Пари НН» будет бороться за выживание.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: московский коллектив отлично выступает в текущем сезоне.

    Сейчас команда из Москвы имеет в своем активе 18 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице.

  • Натянутые отношения. Карьера Глушенкова в сборной России висит на волоске
  • Закроются ли двери в национальную команду перед 25-летним полузащитником после резонансного интервью?
  • Вчера

    • Москвичи смогли забить 19 мячей, а пропустил — 12.

    Последние матчи: в прошлом туре «железнодорожники» переиграли «Оренбург» (4:2).

    До этого «зелено-красные» крупно проиграли «Краснодару» (0:3).

    В последней же игре столичный коллектив разгромил «Химки» (5:1) в Кубке России.

    Не сыграет: травмирован у команды из столицы России только Лукас Фассон.

    Состояние команды: сейчас «Локомотив» не только показывает хороший результат, но и игру.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    У Михаила Галактионова молодая команда, которая постарается побороться за тройку сильнейших.

    Прогноз Валерия Кечинова

    Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от этого матча:

  • Ожидаю победу «Локомотива». Наверное, она не будет крупной, но примерно — 1:2. Батраков? Пока в нужном направлении идет. Дай Бог, чтобы так же развивался, чтобы все получалось, чтобы не было травм. Очевидно, позволяет здоровье, хорошо натренирован, правильно готовится. Ничего особенного в этом не вижу. Ямаль в 16-17 играет по 90, и выдерживает.
  • Валерий Кечинов

    • Полный разбор топ-матчей 9-го тура РПЛ от Александра Тарханова и Валерия Кечинова можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» выиграл 9 из последних 10 матчей во всех турнирах

    • «Пари НН» не может выиграть 7 матчей во всех турнирах

    • В последней очной игре «Локомотив» 24 апреля обыграл «Пари НН» со счетом 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.40, а победа «Пари НН» — в 5.80.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.77, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.07.

    Прогноз: «Локомотив» сильнее и сейчас на ходу, поэтому должен побеждать.

    Ставка: победа «Локомотива» с форой-1 за 1.95.

    Прогноз: «Пари НН» будет играть от обороны, поэтому команды могут вполне не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    5.52
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Витязь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  2.04
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лилль — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пари НН» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Локомотив» одолеть «Пари НН»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры