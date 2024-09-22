Пари НН
Локомотив
«Пари НН»
Турнирное положение: команда из Нижнего Новгорода в последнее время выступает крайне неубедительно.
В настоящий момент нижегородцы имеют в своем активе семь очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.
Пари НН — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Нижегородский коллектив 6 раз смог поразить ворота соперника и 15 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а до этого проиграл «Зениту» (0:3), «Крылья Советов» (1:3) и «Краснодару» (1:2).
В последней же игре подопечные Саши Илича уступили «Ахмату» (1:2) в Кубке страны.
Не сыграют: травмированы Мамаду Маига, Константин Марадишвили и Илья Жигулев.
Состояние команды: пока что «Пари НН» в этом чемпионате выступает крайне нестабильно. Команду лихорадит.
Думается, что в этом сезоне «Пари НН» будет бороться за выживание.
«Локомотив»
Турнирное положение: московский коллектив отлично выступает в текущем сезоне.
Сейчас команда из Москвы имеет в своем активе 18 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице.
Москвичи смогли забить 19 мячей, а пропустил — 12.
Последние матчи: в прошлом туре «железнодорожники» переиграли «Оренбург» (4:2).
До этого «зелено-красные» крупно проиграли «Краснодару» (0:3).
В последней же игре столичный коллектив разгромил «Химки» (5:1) в Кубке России.
Не сыграет: травмирован у команды из столицы России только Лукас Фассон.
Состояние команды: сейчас «Локомотив» не только показывает хороший результат, но и игру.
У Михаила Галактионова молодая команда, которая постарается побороться за тройку сильнейших.
Прогноз Валерия Кечинова
Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов, в
Полный разбор топ-матчей 9-го тура РПЛ от Александра Тарханова и Валерия Кечинова можно посмотреть тут.
Статистика для ставок
- «Локомотив» выиграл 9 из последних 10 матчей во всех турнирах
- «Пари НН» не может выиграть 7 матчей во всех турнирах
- В последней очной игре «Локомотив» 24 апреля обыграл «Пари НН» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.40, а победа «Пари НН» — в 5.80.
ТБ 2,5 оценивается в 1.77, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.07.
- 2.16Рубин — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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- 3.75Реал Мадрид — Эспаньол: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Локомотив» сильнее и сейчас на ходу, поэтому должен побеждать.
Ставка: победа «Локомотива» с форой-1 за 1.95.
Прогноз: «Пари НН» будет играть от обороны, поэтому команды могут вполне не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.07.