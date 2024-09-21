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    «Сочи» и «Торпедо» не смогли выиграть матчи Первой лиги

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    Завершились сразу два матча 11-го тура Первой лиги.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    В одном из них «Сокол» и «Сочи» сыграли вничью 1:1. На гол Марсело Алвеша хозяева ответили точным ударом Владислава Самко.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сокол — Сочи 0:1
    Гол: 0:1 Марсело Алвес (62') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Дмитрий Иванов, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Роман Юзепчук, Владислав Самко, Chobanov R., Churikov I., Molodtsov A., Zabelin P. Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Марсело Алвес, Кирилл Суслов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Кирилл Никитин, Владимир Писарский, Shushenachev A. Предупреждение: Molodtsov A. (42')

    «Сокол» набрал 15 очков и расположился на девятом месте в таблице. «Сочи» идет на восьмой строчке.

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    В параллельной игре «Шинник» и «Торпедо» тоже не смогли выявить сильнейшего — 1:1.

    В составе хозяев забил Артем Малахов. За гостей гол на счету Александра Чупаева.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Шинник — Торпедо 1:0
    Гол: 1:0 Артем Малахов (33') Шинник: Василий Алейников, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Артем Малахов, Aydarov S., Chernyi A., Fedorov Z., Jonathan J., Kosogorov A., Zagre B. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Равиль Нетфуллин, Артём Соколов, Максим Максимов, Ираклий Манелов

    У «Шинника» стало 11 очков и 15-е место. У «Торпедо» 21 балл и вторая строчка.

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