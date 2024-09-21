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    «Родина» одержала волевую победу над «Тюменью»

    «Тюмень» — «Родина»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Родина» обыграла «Тюмень» (2:1) в матче 11-го тура российской Первой лиги.

    «Родина»
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    «Родина»

    Единственный гол у «Тюмени» забил Артём Кулишев на 22-й минуте, реализовав пенальти.

    В составе «Родины» голы записали на свой счет Йорди Рейна на 49-й минуте и Артём Концевой на 74-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Тюмень — Родина 1:2
    Голы: 1:0 Артём Кулишев (пенальти) (22'), 1:1 Йорди Рейна (49'), 1:2 Артем Концевой (74') Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Максим Храмцов, Андрей Марьянов, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Данил Карпов, Александр Коротаев, Kenfak O. Родина: Александр Корякин, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Астемир Гордюшенко, Артем Концевой, Йорди Рейна, Александр Юшин, Kane M., Kozhedub S., Musaev L., Ryadno M. Предупреждения: Давид Шавлохов (51'), Астемир Гордюшенко (69')

    После этого матча «Родина» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 17-ю очками в активе. «Тюмень» — на 18-й позиции (5).

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