«Тюмень» — «Родина»: счет матча 1:2, обзор голов

обыграла(2:1) в матче 11-го тура российской Первой лиги.

Единственный гол у «Тюмени» забил Артём Кулишев на 22-й минуте, реализовав пенальти.

В составе «Родины» голы записали на свой счет Йорди Рейна на 49-й минуте и Артём Концевой на 74-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Тюмень — Родина 1:2 Голы: 1:0 Артём Кулишев (пенальти) (22'), 1:1 Йорди Рейна (49'), 1:2 Артем Концевой (74') Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Максим Храмцов, Андрей Марьянов, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Данил Карпов, Александр Коротаев, Kenfak O. Родина: Александр Корякин, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Астемир Гордюшенко, Артем Концевой, Йорди Рейна, Александр Юшин, Kane M., Kozhedub S., Musaev L., Ryadno M. Предупреждения: Давид Шавлохов (51'), Астемир Гордюшенко (69')

После этого матча «Родина» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 17-ю очками в активе. «Тюмень» — на 18-й позиции (5).