«Ливерпуль» — «Борнмут»: счет матча 3:0, обзор голов

В пятом туре английской Премьер-лигилегко победил на своем полесо счетом 3:0.

На 26-й минуте счет открыл колумбийский полузащитник Луис Диас после передачи Ибраима Конате. Он же через две минуты оформил дубль, замкнув пас Трента Александера-Арнольда.

На 37-й минуте третий мяч за мерсисайдцев забил Дарвин Нуньес, ему ассистировал Мохамед Салах.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Борнмут 3:0 Голы: 1:0 Луис Диас (26'), 2:0 Луис Диас (28'), 3:0 Дарвин Нуньес (37') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Доминик Собослаи (Кёртис Джонс, 61'), Луис Диас (Коди Матес Гакпо, 72'), Дарвин Нуньес (Федерико Кьеза, 72') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Милош Керкез, Илья Забарный, Хулиан Араухо (Адам Смит, 70'), Маркус Таверньер, Райан Кристи (Алекс Скотт, 69'), Льюис Кук, Эванилсон (Энес Унал, 76'), Джастин Клюйверт (Данго Уаттара, 46'), Энтойн Семеньо (Луис Синистерра, 70'), Dean Huijsen Предупреждения: Райан Кристи (1'), Джастин Клюйверт (18'), Andoni Iraola (26'), Dean Huijsen (45 + 3'), Ибраима Конате (60'), Льюис Кук (87')

«Ливерпуль» пока вышел на первое место с 12 очками, «Борнмут» (5) — 13-й.

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В параллельной встрече «Саутгемптон» и «Ипсвич» не выявили победителя — 1:1.

На пятой минуте счет открыл полузащитник «святых» Тайлер Диблинг, но гости смогли уйти от поражения, поразив ворота соперника на 90+5-й минуте.

Гол на счету капитана «Ипсвича» Сэма Морси.