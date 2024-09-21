«Ливерпуль» — «Борнмут»: счет матча 3:0, обзор голов

Луис Диас Фото: globallookpress.com
На 26-й минуте счет открыл колумбийский полузащитник Луис Диас после передачи Ибраима Конате. Он же через две минуты оформил дубль, замкнув пас Трента Александера-Арнольда.
На 37-й минуте третий мяч за мерсисайдцев забил Дарвин Нуньес, ему ассистировал Мохамед Салах.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ливерпуль — Борнмут 3:0
Голы: 1:0 Луис Диас (26'), 2:0 Луис Диас (28'), 3:0 Дарвин Нуньес (37') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Доминик Собослаи (Кёртис Джонс, 61'), Луис Диас (Коди Матес Гакпо, 72'), Дарвин Нуньес (Федерико Кьеза, 72') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Милош Керкез, Илья Забарный, Хулиан Араухо (Адам Смит, 70'), Маркус Таверньер, Райан Кристи (Алекс Скотт, 69'), Льюис Кук, Эванилсон (Энес Унал, 76'), Джастин Клюйверт (Данго Уаттара, 46'), Энтойн Семеньо (Луис Синистерра, 70'), Dean Huijsen Предупреждения: Райан Кристи (1'), Джастин Клюйверт (18'), Andoni Iraola (26'), Dean Huijsen (45 + 3'), Ибраима Конате (60'), Льюис Кук (87')
«Ливерпуль» пока вышел на первое место с 12 очками, «Борнмут» (5) — 13-й.
В параллельной встрече «Саутгемптон» и «Ипсвич» не выявили победителя — 1:1.
На пятой минуте счет открыл полузащитник «святых» Тайлер Диблинг, но гости смогли уйти от поражения, поразив ворота соперника на 90+5-й минуте.
Гол на счету капитана «Ипсвича» Сэма Морси.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Саутгемптон — Ипсвич Таун 1:1
Голы: 1:0 Tyler Dibling (5'), 1:1 Сэми Морси (90 + 5') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Юкинари Сугавара, Тейлор Харвуд-Беллис, Ян Беднарек, Чарли Тейлор, Адам Лаллана (Лесли Угочукву, 59'), Флинн Даунс, Матеуш Фернандеш (Джо Арибо, 90'), Райан Фрейзер (Росс Стюарт, 59'), Кэмерон Арчер (Бен Бреретон, 59'), Tyler Dibling (Адам Армстронг, 82') Ипсвич Таун: Арьянет Мурич, Лейф Дэвис, Джейкоб Гривз, Аксель Туанзебе (Бенджамин Джонсон, 82'), Омари Хатчинсон, Самуэл Смодикс (Джек Кларк, 62'), Йенс-Люс Каюсте (Джек Тейлор, 61'), Сэми Морси, Лиам Дилап (Джордж Хирст, 74'), Уэсли Бёрнс (Конор Чаплин, 74'), Dara O'Shea Предупреждения: Чарли Тейлор (25'), Адам Лаллана (52'), Dara O'Shea (54'), Омари Хатчинсон (61'), Флинн Даунс (63'), Лиам Дилап (63'), Джек Тейлор (84'), Росс Стюарт (90 + 3')