«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграли вничью (2:2) в матче 11-го тура российской Первой лиги.

В составе красноярской команды голы забили Максим Савельев на 16-й минуте и Александр Ломакин на 68-й минуте.

У «СКА-Хабаровска» голы записали на свой счет Георгий Гонгадзе на 45+1-й минуте и Артём Быков на 90+4-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Енисей — СКА-Хабаровск 2:2 Голы: 1:0 Максим Савельев (16'), 1:1 Георгий Гонгадзе (45+1'), 2:1 Александр Ломакин (68'), 2:2 Bykov A. (90+4') Енисей: Станислав Антипин, Эмерсон, Александр Масловский, Томас Рукас, Михаил Тихонов, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Тимофей Шипунов, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Максим Савельев СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Роман Емельянов, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Рамазан Гаджимурадов, Артем Симонян, Георгий Гонгадзе, Альбек Гонгапшев, Bykov A., Gurban G., Pershin N. Предупреждения: Эмерсон (88'), Bykov A. (90+5')

После этого матча «Енисей» занимает 11-е место в таблице Первой лиги с 13-ю очками в активе. «СКА-Хабаровск» — на 13-й позиции (12 баллов).