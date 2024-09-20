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    Корнеев о трансферах «Локомотива»: Монтес — просто провальное приобретение

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил трансферную кампанию «Локомотива».

    Сесар Монтес
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    Сесар Монтес

    «Севикян — отличный трансфер. Мы его знали еще в Нижнем — прекрасный игрок, который делает разницу.

    Монтеса я хорошо знаю. Две команды с ними вылетели — "Эспаньол" и "Альмерия".

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    • Давайте посмотрим, что будет дальше. Из‑под него сегодня забил Бакаев. Вылеты — лишнее доказательство того, что это за игрок.

    Да, он сегодня забил (в матче с "Химками" в Кубке России — прим.), но он же не нападающий. Защитник должен защищаться.

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    • Давайте посмотрим на него с хорошим соперником. Для меня Монтес — просто провальное приобретение. Но я могу и ошибаться — давайте посмотрим», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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    «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

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