Корнеев о трансферах «Локомотива»: Монтес — просто провальное приобретение

Бывший спортивный директор «Зенита»оценил трансферную кампанию

«Севикян — отличный трансфер. Мы его знали еще в Нижнем — прекрасный игрок, который делает разницу.

Монтеса я хорошо знаю. Две команды с ними вылетели — "Эспаньол" и "Альмерия".

Давайте посмотрим, что будет дальше. Из‑под него сегодня забил Бакаев. Вылеты — лишнее доказательство того, что это за игрок.

Да, он сегодня забил (в матче с "Химками" в Кубке России — прим.), но он же не нападающий. Защитник должен защищаться.

Давайте посмотрим на него с хорошим соперником. Для меня Монтес — просто провальное приобретение. Но я могу и ошибаться — давайте посмотрим», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.