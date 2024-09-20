Корнеев о трансферах «Локомотива»: Монтес — просто провальное приобретение

Сесар Монтес Фото: globallookpress.com
«Севикян — отличный трансфер. Мы его знали еще в Нижнем — прекрасный игрок, который делает разницу.
Монтеса я хорошо знаю. Две команды с ними вылетели — "Эспаньол" и "Альмерия".
Давайте посмотрим, что будет дальше. Из‑под него сегодня забил Бакаев. Вылеты — лишнее доказательство того, что это за игрок.
Да, он сегодня забил (в матче с "Химками" в Кубке России — прим.), но он же не нападающий. Защитник должен защищаться.
Давайте посмотрим на него с хорошим соперником. Для меня Монтес — просто провальное приобретение. Но я могу и ошибаться — давайте посмотрим», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.