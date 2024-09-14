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    Галактионов: Монтес — очень хорошая покупка для «Локомотива»

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил летнюю трансферную кампанию клуба.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    Одним из новичков «Локомотива» стал защитник сборной Мексики Сесар Монтес.

    «Точечно сработал клуб, руководство, те кто вели переговоры. Монтес — очень хорошая покупка для клуба. Хороший возраст, капитан национальной сборной, игрок с большим опытом.

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    • Во время переговоров не было никакой утечки, все провели профессионально. С Сесаром поговорили, мы понимаем, что была сборная, долгие перелеты, поэтому договорились, что сегодня не будем его трогать.

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    • Он уже коммуницирует с ребятами, несмотря на языковой барьер. В ближайших матчах мы ждем дебюта», — сказал Галактионов, слова которого передает «Матч ТВ».

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