Галактионов: Монтес — очень хорошая покупка для «Локомотива»

Михаил Галактионов Фото: globallookpress.com
Одним из новичков «Локомотива» стал защитник сборной Мексики Сесар Монтес.
«Точечно сработал клуб, руководство, те кто вели переговоры. Монтес — очень хорошая покупка для клуба. Хороший возраст, капитан национальной сборной, игрок с большим опытом.
Во время переговоров не было никакой утечки, все провели профессионально. С Сесаром поговорили, мы понимаем, что была сборная, долгие перелеты, поэтому договорились, что сегодня не будем его трогать.
Он уже коммуницирует с ребятами, несмотря на языковой барьер. В ближайших матчах мы ждем дебюта», — сказал Галактионов, слова которого передает «Матч ТВ».