Галактионов: Монтес — очень хорошая покупка для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива»оценил летнюю трансферную кампанию клуба.

Одним из новичков «Локомотива» стал защитник сборной Мексики Сесар Монтес.

«Точечно сработал клуб, руководство, те кто вели переговоры. Монтес — очень хорошая покупка для клуба. Хороший возраст, капитан национальной сборной, игрок с большим опытом.

Во время переговоров не было никакой утечки, все провели профессионально. С Сесаром поговорили, мы понимаем, что была сборная, долгие перелеты, поэтому договорились, что сегодня не будем его трогать.

Он уже коммуницирует с ребятами, несмотря на языковой барьер. В ближайших матчах мы ждем дебюта», — сказал Галактионов, слова которого передает «Матч ТВ».