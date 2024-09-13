Корнеев о переходе Монтеса в «Локомотив»: В Испании просто ржут

Экс-наставник сборнойподелился мнением о переходе защитника

«Для меня это большое удивление. Очень хорошо знаю этого защитника, в своё время "Эспаньол" его подписал за € 9 млн, он практически все игры сыграл, они вылетели во вторую лигу.

Каким‑то образом "Альмерия" его приобрела за € 14 млн, они вылетели. Это один из самых слабых защитников, который есть на рынке в данный момент. Давайте понаблюдаем за ним на поле, но в Испании просто ржут», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что Монтес подписал контракт с «Локомотивом» до лета 2029-го года. В прошлом сезоне защитник выступал за «Альмерию» в испанской Примере, где провел 21 матч и не отметился результативными действиями.