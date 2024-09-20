ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Дани ОльмоВремя юных. Ставка «Барселоны» на молодежь окупается, но надолго ли?
  • 14:47
    • Судейская бригада Иванова обслужит матч «Спартак» — «Динамо»
    Все новости спорта

    Аршавин о Евро-2008: Хиддинк соединил зенитовский и армейские блоки

    Футбол Сборная России Футбол России ФИФА
    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил работу Гуса Хиддинка в национальной команде на Евро-2008.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «В ЦСКА в нулевых были собраны лучшие игроки обороны и просто хорошие и сильные футболисты. А в „Зените“, так чуть позже случилось, в нападении собрались люди. В итоге в сборной на чемпионате Европы Гус Хиддинк соединил зенитовский и армейские блоки, мы просто хорошо взаимодействовали, и это дало результат.

    С другой стороны, я в сборной в основном с зенитовскими общался — нас было много, мы все были "заражены" одними интересами, скажем так. Хотя, повторюсь, конфронтации с армейцами тоже не было», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

  • «Здорово, что Миранчук и Уткин решили выйти из зоны комфорта». Дмитрий Черышев — о новичках сборной России и сенсациях в Лиге наций
  • Эксклюзивное интервью с главным тренером ярославского «Шинника», забившим почти 50 мячей в испанской Примере
  • 10/09/2024

    • Напомним, что сборная России дошла до полуфинала Евро-2008, где проиграла Испании со счетом 0:3.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Алавес» «Севилью»?
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Прервется ли беспроигрышная серия «Торино»?
  • «Верона» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Авангард» справится с непростым соперником?
  • «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Верона — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Джошуа — Дюбуа
  • Бои
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры