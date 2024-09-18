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    «Ростов» одержал уверенную победу над «Оренбургом»

    «Ростов» — «Оренбург»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Ростов» обыграл «Оренбург» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Кубка России.

    Роналдо — игрок «Ростова»
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    Роналдо — игрок «Ростова»

    Первый гол забили гости на 13-й минуте. Нападающий «Оренбурга» Химми Марин уверенно реализовал пенальти.

    На 33-й минуте «Ростов» сумел сравнять счет благодаря голу Егора Голенкова. На 62-й минуте хозяева и вовсе вышли вперед, отличился Алексей Сутормин.

    На 85-й минуте нападающий «Ростова» Роналдо поставил точку в этом матче, забив 3-й гол для своей команды.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Ростов — Оренбург 3:1
    Голы: 0:1 Химми Марин (пенальти) (14'), 1:1 Егор Голенков (35'), 2:1 Алексей Сутормин (62'), 3:1 Роналдо (86') Ростов: Даниил Одоевский, Илья Вахания, Герман Игнатов, Виктор Мелёхин, Евгений Чернов, Константин Кучаев, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Хорен Робертович Байрамян, Алексей Сутормин, Егор Голенков Оренбург: Георгий Зотов, Артем Касимов, Данила Хотулёв, Химми Марин, Томас Муро, Дмитрий Рыбчинский, Иван Башич, Эмирджан Гюрлюк, Moskvichev B., Karatas K., Baranovsky A. Предупреждения: Томас Муро (16'), Данила Хотулёв (67'), Герман Игнатов (77')

    После этого матча «Ростов» занимает 2-е место в группе В Кубка России с 9-ю очками в активе. «Оренбург» — на 4-й позиции без набранных баллов.

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