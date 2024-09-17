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    Дзюба сравнил себя с самураем

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, как относится к своему переходу в тольяттинский клуб.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Сложно ли было решиться на переезд из Москвы в Тольятти? Непросто было, конечно. Но принять такое решение нужно было. Как говорится, выйти из зоны комфорта.

    Как говорят, у самурая нету цели — есть только путь (улыбается). Я этот выбор сделал — теперь движемся дальше.

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    • Нам надо было всё взвесить с уважаемыми мною людьми. Они меня поддержали, сказали: "Надо!". Как и всё мое окружение. Поэтому у меня, в принципе, не осталось выбора.

    Да я и сам, наверное, пожалел бы, если бы сделал иной выбор между ничего не делать и попробовать еще пошуметь.

    Так что рад, что сделал такой выбор. Тем более что сейчас в городе, в котором нахожусь, одно удовольствие быть — с таким теплом меня встречают. Наверное, всё не зря. Так и должно быть», — сказал экс-капитан сборной России «Известиям».

    Дзюба дебютировал в составе «Акрона» в матче против «Химок» (3:0) в восьмом туре РПЛ. Экс-капитан сборной России вышел на замену на 64-й минуте и отметился результативной передачей.

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