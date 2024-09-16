Дзюба объяснил, почему его нельзя сравнивать с Соболевым

Нападающий «Акрона»рассказал, как реагирует на сравнения с нападающим «Зенита»

Как и Соболев, Дзюба в свое время перешел в «Зенит» из «Спартака».

«Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня — свой. С кем-то сравнивать смысла нет.

Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьет и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за "Зенит".

Самое смешное сравнение, которое слышал про себя? Питер Крауч (бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии)», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Дзюба дебютировал в составе «Акрона» в матче против «Химок» (3:0) в восьмом туре РПЛ. Экс-капитан сборной России вышел на замену на 64-й минуте и отметился результативной передачей.