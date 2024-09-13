Дзюба: В планах было остаться в Москве, но потом понял, что шансов почти нет

Нападающийв очередной раз высказался о своем переходе в тольяттинский клуб.

«Переговоры прошли в самый последний момент. В планах до последнего было остаться в Москве, но потом понял, что шансов почти нет. Принял решение поехать в "Акрон", чтобы продолжить карьеру. Моя задача — доказать, что тольяттинцы не ошиблись.

"Акрон" — молодая, интересная и самобытная команда, похожа на "Краснодар". Следил за ней.

Задачи? Правильно подвести себя к играм. Вторая задача — помочь команде в раздевалке и на поле.

Судя по тренировке, чувствую себя неплохо. Мышечная память есть, но все покажут игры. Чем быстрее выйду на поле, тем быстрее все запустится. Готов я довольно неплохо», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что нападающий подписал годичный контракт с «Акроном». В прошлом сезоне Дзюба выступал за «Локомотив», где провел 21 матч в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.