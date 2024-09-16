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    Сборная России может сыграть с Уругваем

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Уругвая Товарищеские матчи РФС
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Это одна из сборных, с которыми мы находимся в контакте.

    Этой осенью не стоит ожидать этой встречи. Когда это может случиться? В следующие периоды — в 2025 или 2026 году», — приводит слова Митрофанова Sport24.

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    • Напомним, в этом году сборная России разгромила сборные Сербии (4:0), Беларуси (4:0) и Вьетнама (3:0).

    7 сентября сборная России должна была сыграть в Ханое (Вьетнам) с Таиландом, но матч был отменен из-за тайфуна «Яги», который метеорологи назвали сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.

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