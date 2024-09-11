Карпин о поездке сборной во Вьетнам: Почти два дня из семи — в дороге

Главный тренер сборной Россиивысказался о непростой поездке национальной команды во

В субботу, 7 сентября, основная сборная России должна была сыграть в Ханое с Таиландом, но матч был отменен из-за тайфуна «Яги», который метеорологи назвали сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.

За два дня до этого, 5 сентября, команда Карпина разгромила сборную Вьетнама (3:0).

«Ну, можем подсчитать, сколько часов вы провели в дороге за последнюю неделю. Сначала на автобусе из Ростова в Москву — 13 с половиной часов. День в Москве. Потом 10 часов в самолете до Ханоя. 10 часов в самолете обратно в Москву. И еще 10 я добирался до Ростова. Выходит, 43 часа. Почти два дня из семи — в дороге.

Три слова, с которыми теперь будут ассоциироваться с Вьетнамом: жара, духота, тайфун.

Некоторые игроки сказали, что условия игры во Вьетнаме были самыми сложными в их карьере. Но для меня тяжелее в снегу играть — потому что это вообще не про футбол. При таких погодных условиях тренеру делать нечего.

Все, конечно, волновались, когда только появились новости про тайфун, потому что никто не знал, насколько сильным он будет. Но перед вылетом, вроде, все успокоились. Понимали, что, если мы вылетаем — значит, можем гарантировать безопасность каждому на борту», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.