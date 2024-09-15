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    Представитель Дзюбы: Артем — лучший нападающий в истории российского футбола

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    Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман высказался о цели форварда в «Акроне».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Конкретной задачи по голам нет. Артем хочет помочь команде выполнить задачу на сезон — как минимум, остаться в РПЛ. Если у Дзюбы получится побить личные рекорды, о которых всем известно, то будет здорово.

    Еще Артем хочет доказать самому себе, что еще есть порох в пороховницах. Хотя, глобально, Дзюба всем давно все доказал. На данный момент Артем — лучший нападающий в истории российского футбола. Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания. Но к этому Артему не привыкать. Надеюсь, Дзюба продолжит удивлять дальше. Он точно сделает для этого все возможное», — цитирует Гольдмана Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что нападающий подписал годичный контракт с «Акроном». В прошлом сезоне Дзюба выступал за «Локомотив», где провел 21 матч в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

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