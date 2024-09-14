«Марсель» — «Ницца»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голы забили Ниль Мопе на 40-й минуте и Луис Энрике на 53-й минуте.
Футбол. Франция. Лига 1
Марсель — Ницца 2:0
Голы: 1:0 Ниль Мопе (40'), 2:0 Луис Энрике (53') Марсель: Херонимо Рульи, Лилиан Брассье, Валентин Ронжье (Поль Лирола, 73'), Жоффрей Кондогбиа, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд (Бамо Мейте, 90'), Амин Арит (Исмаэль Коне, 72'), Дерек Корнелиус, Луис Энрике (Улиссес Гарсия, 82'), Ниль Мопе (Jonathan Rowe, 72'), Amir Murillo Ницца: Марчин Булка, Мельвен Бар, Жонатан Клосс, Данте (Али Абди, 69'), Жереми Бога (Юссуфа Мукоко, 68'), Тангай Н'Домбеле (Софьян Диоп, 87'), Пабло Росарио (Tom Louchet, 79'), Юссуф Ндайишимие, Эванн Гессан, Мохамед-Али Чо (Бадредин Буанани, 69'), Mohamed Abdelmonem Предупреждения: Данте (13'), Лилиан Брассье (19'), Franck Haise (55'), Дерек Корнелиус (63'), Валентин Ронжье (64'), Дерек Корнелиус (75'), Али Абди (78'), Jonathan Rowe (90 + 1')
После этого матча «Марсель» занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 10-ю очками в активе. «Ницца» — на 9-й позиции (4 балла).