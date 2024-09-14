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    «Марсель» обыграл «Ниццу» в матче Лиги 1

    «Марсель» — «Ницца»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Марсель» всухую одолел «Ниццу» (2:0) в матче 4-го тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе хозяев голы забили Ниль Мопе на 40-й минуте и Луис Энрике на 53-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Ницца 2:0
    Голы: 1:0 Ниль Мопе (40'), 2:0 Луис Энрике (53') Марсель: Херонимо Рульи, Лилиан Брассье, Валентин Ронжье (Поль Лирола, 73'), Жоффрей Кондогбиа, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд (Бамо Мейте, 90'), Амин Арит (Исмаэль Коне, 72'), Дерек Корнелиус, Луис Энрике (Улиссес Гарсия, 82'), Ниль Мопе (Jonathan Rowe, 72'), Amir Murillo Ницца: Марчин Булка, Мельвен Бар, Жонатан Клосс, Данте (Али Абди, 69'), Жереми Бога (Юссуфа Мукоко, 68'), Тангай Н'Домбеле (Софьян Диоп, 87'), Пабло Росарио (Tom Louchet, 79'), Юссуф Ндайишимие, Эванн Гессан, Мохамед-Али Чо (Бадредин Буанани, 69'), Mohamed Abdelmonem Предупреждения: Данте (13'), Лилиан Брассье (19'), Franck Haise (55'), Дерек Корнелиус (63'), Валентин Ронжье (64'), Дерек Корнелиус (75'), Али Абди (78'), Jonathan Rowe (90 + 1')

    После этого матча «Марсель» занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 10-ю очками в активе. «Ницца» — на 9-й позиции (4 балла).

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