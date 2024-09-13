Тарханов: Контракт с «Акроном» — последний для Дзюбы

Известный тренерпрокомментировал переходв тольяттинский

«Наверное, соглашение с "Акроном" — это последний футбольный контракт для Артема Дзюбы.

Посмотрим, как он себя там проявит. Может, его там заметят. Потому что он как-то уходил в тульский "Арсенал", а потом его вызывали в сборную России.

"Акрон" в последних матчах забил всего один гол, поэтому команда нуждалась в таком нападающем, как Дзюба.

У тольяттинцев атакующая играющая команда, куда Артем спокойно вольется и где ему будет легче играть», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Прогнозы и ставки на РПЛ

В ближайшем матче «Акрон» сыграет 15 сентября против «Химок». Матч пройдет в Самаре, начало — в 16:30 мск.