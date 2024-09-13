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    Тарханов: Контракт с «Акроном» — последний для Дзюбы

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    Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал переход Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Наверное, соглашение с "Акроном" — это последний футбольный контракт для Артема Дзюбы.

    Посмотрим, как он себя там проявит. Может, его там заметят. Потому что он как-то уходил в тульский "Арсенал", а потом его вызывали в сборную России.

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    • "Акрон" в последних матчах забил всего один гол, поэтому команда нуждалась в таком нападающем, как Дзюба.

    У тольяттинцев атакующая играющая команда, куда Артем спокойно вольется и где ему будет легче играть», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В ближайшем матче «Акрон» сыграет 15 сентября против «Химок». Матч пройдет в Самаре, начало — в 16:30 мск.

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