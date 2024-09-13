Черчесов: Дзюбе подходит «Акрон», потому что команда играет в футбол

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал переход Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Давно слежу за этой командой, которую тем более тренирует мой земляк Заур Тедеев. Я был на ее первом матче с "Локомотивом", это играющая команда, которая своими амбициями еще может удивить.

И Артему этот клуб подходит, потому что "Акрон" играет в футбол. Поэтому у него будут шансы забивать, проявлять.

И самое главное — Артем может этой молодой команде и клубу помочь в становлении, это будет один из таких этапов развития.

Так что я думаю, что и игрок, и клуб нашли друг друга. Пожелаем им добиться своих целей», — приводит слова Черчесова ТАСС.

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В ближайшем матче «Акрон» сыграет 15 сентября против «Химок». Матч пройдет в Самаре, начало — в 16:30 мск.