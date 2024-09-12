Дзюба о переходе в «Акрон»: Никто не ожидал этого, но я здесь

Нападающийвысказался о своем переходе в тольяттинский клуб.

«Дорогие болельщики! Никто не ожидал этого, но я здесь. Жду вас всех с нетерпением. Приходите, с "Химками" будет очень интересная игра, так как это наш прямой конкурент.

Нам нужна победа, а без вашей поддержки будет это очень тяжело. Приходите, я надеюсь, что я там тоже буду. Удачи всем, увидимся. Пока-пока», — сказал Дзюба в телеграм-канале «Акрона».

Напомним, что нападающий подписал годичный контракт с «Акроном». В прошедшем сезоне Дзюба выступал за «Локомотив», где провел 21 матч в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.