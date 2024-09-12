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    Дзюба о переходе в «Акрон»: Никто не ожидал этого, но я здесь

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о своем переходе в тольяттинский клуб.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Дорогие болельщики! Никто не ожидал этого, но я здесь. Жду вас всех с нетерпением. Приходите, с "Химками" будет очень интересная игра, так как это наш прямой конкурент.

    Нам нужна победа, а без вашей поддержки будет это очень тяжело. Приходите, я надеюсь, что я там тоже буду. Удачи всем, увидимся. Пока-пока», — сказал Дзюба в телеграм-канале «Акрона».

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    • Напомним, что нападающий подписал годичный контракт с «Акроном». В прошедшем сезоне Дзюба выступал за «Локомотив», где провел 21 матч в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

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