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    «Рубин» уступил на своем поле «Крыльям Советов» в матче РПЛ

    «Рубин» — «Крылья Советов»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 8-го тура российской Премьер-лиги казанский «Рубин» на своем стадионе потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» — 0:2.

    Бенхамин Гарре
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    Бенхамин Гарре

    Первый мяч на 37-й минуте забил аргентинец Бенхамин Гарре.

    Через пять минут преимущество удвоил другой хавбек Иван Олейников, для которого он стал первым за самарцев.

    Нападающий Иван Сергеев вышел в старте «КС» и провел на поле все 90 минут.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Крылья Советов 0:2
    Голы: 0:1 Бенхамин Гарре (пенальти) (37'), 0:2 Иван Олейников (42') Рубин: Евгений Ставер, Рустам Ашурматов, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Егор Тесленко, Угочукву Иву, Дмитрий Кабутов, Валентин Вада, Александр Зотов, Мирлинд Даку, Cumic N. Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Фернандо Костанца, Кирилл Печенин, Сергей Бабкин, Роман Ежов, Илья Гапонов, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Иван Сергеев Предупреждение: Рустам Ашурматов (35')

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча у «Крыльев Советов» стало 9 очков и команда поднялась на 9-е место. «Рубин» находится строчкой выше с 10 очками.

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