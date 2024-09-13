«Рубин» — «Крылья Советов»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 8-го тура российской Премьер-лиги казанскийна своем стадионе потерпел поражение от самарских— 0:2.

Первый мяч на 37-й минуте забил аргентинец Бенхамин Гарре.

Через пять минут преимущество удвоил другой хавбек Иван Олейников, для которого он стал первым за самарцев.

Нападающий Иван Сергеев вышел в старте «КС» и провел на поле все 90 минут.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Крылья Советов 0:2 Голы: 0:1 Бенхамин Гарре (пенальти) (37'), 0:2 Иван Олейников (42') Рубин: Евгений Ставер, Рустам Ашурматов, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Егор Тесленко, Угочукву Иву, Дмитрий Кабутов, Валентин Вада, Александр Зотов, Мирлинд Даку, Cumic N. Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Фернандо Костанца, Кирилл Печенин, Сергей Бабкин, Роман Ежов, Илья Гапонов, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Иван Сергеев Предупреждение: Рустам Ашурматов (35')

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После этого матча у «Крыльев Советов» стало 9 очков и команда поднялась на 9-е место. «Рубин» находится строчкой выше с 10 очками.