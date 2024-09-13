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    Канчельскис: Все решают деньги, поэтому Джикия перебрался в «Химки»

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Химки».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Я думал, что Джикия этим летом перейдёт в "Локомотив". Но в любом случае всё решают деньги, поэтому Георгий перебрался в "Химки".

    В "Спартаке" Джикия получал больше, но в "Химках" он будет получать больше игрового времени. Георгий — это игрок сборной России, поэтому он поможет Химкам», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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  • 03/09/2024

    • Ранее сообщалось о том, что Джикия подписал контракт с «Химками» по схеме «1+1». В прошлом сезоне защитник выступал за «Спартак», где провел всего 8 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

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