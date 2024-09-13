Канчельскис: Все решают деньги, поэтому Джикия перебрался в «Химки»

Экс-футболиствысказался о переходе бывшего защитника

«Я думал, что Джикия этим летом перейдёт в "Локомотив". Но в любом случае всё решают деньги, поэтому Георгий перебрался в "Химки".

В "Спартаке" Джикия получал больше, но в "Химках" он будет получать больше игрового времени. Георгий — это игрок сборной России, поэтому он поможет Химкам», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что Джикия подписал контракт с «Химками» по схеме «1+1». В прошлом сезоне защитник выступал за «Спартак», где провел всего 8 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.