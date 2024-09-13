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    «Химки» подтвердили информацию о переходе Джикии

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    Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия стал игроком подмосковных «Химок».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Джикия находился в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

    «Уже поздно вечером в четверг подписали контракт с Георгием Джикией, соглашение заключено по схеме 1+1.

    Георгий в отличной форме и максимально заряжен на победу. Уверен, что Джикия усилит наш боевой состав», — сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев, слова которого передает «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, почему Джикия не смог найти себе команду в Турции.

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