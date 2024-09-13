«Химки» подтвердили информацию о переходе Джикии

Бывший капитан «Спартака»стал игроком подмосковных

Джикия находился в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

«Уже поздно вечером в четверг подписали контракт с Георгием Джикией, соглашение заключено по схеме 1+1.

Георгий в отличной форме и максимально заряжен на победу. Уверен, что Джикия усилит наш боевой состав», — сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев, слова которого передает «Матч ТВ».

Ранее стало известно, почему Джикия не смог найти себе команду в Турции.