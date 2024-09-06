Стало известно, почему Джикия не смог найти себе команду в Турции

Бывший капитан «Спартака»пытался найти себе команду вили сообщает Sport24.

«Турецкие клубы отказались от идеи подписания Георгия из-за его завышенных требований по зарплате.

Защитника предложили клубам из ОАЭ, среди которых "Аль-Вахда", "Аль-Айн", "Шарджа", "Шабаб Аль-Ахли" и другие.

Джикия хочет получать зарплату в районе 800 тысяч евро плюс бонусы. На данный момент клубы ОАЭ не вступали в переговоры с футболистом.

Также за ситуацией следят в махачкалинском "Динамо" — в клубе готовы ждать Джикию до конца трансферного окна, которое закрывается 12 сентября», — сказал источник издания.

Джикия находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».