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    Стало известно, почему Джикия не смог найти себе команду в Турции

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    Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия пытался найти себе команду в Турции или ОАЭ, сообщает Sport24.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Турецкие клубы отказались от идеи подписания Георгия из-за его завышенных требований по зарплате.

    Защитника предложили клубам из ОАЭ, среди которых "Аль-Вахда", "Аль-Айн", "Шарджа", "Шабаб Аль-Ахли" и другие.

  • Джикия был согласен на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Локомотив»
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    • Джикия хочет получать зарплату в районе 800 тысяч евро плюс бонусы. На данный момент клубы ОАЭ не вступали в переговоры с футболистом.

    Также за ситуацией следят в махачкалинском "Динамо" — в клубе готовы ждать Джикию до конца трансферного окна, которое закрывается 12 сентября», — сказал источник издания.

    Джикия находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

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