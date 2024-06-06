Джикия был согласен на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Локомотив»

Председатель совета директоров московского «Локомотива»рассказал, заинтересован ли его клуб в подписании бывшего защитника «Спартака»

Джикия покинул «Спартак» сразу после завершения сезона по истечении срока контракта.

«Клуб не рассматривал приглашение Георгия, вопрос не в экономике. Для нас его переход не является приоритетом.

(Агент) Вадим Шпинев выходил в том числе и на меня, они были готовы пойти на существенное понижение зарплаты по сравнению с тем, что он получал в "Спартаке".

Но на сегодняшний день у нас укомплектована линия защиты, и мы не видим Георгия в клубе», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В сезоне-2023/2024 Джикия провел в чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.