Джикия был согласен на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Локомотив»

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
Джикия покинул «Спартак» сразу после завершения сезона по истечении срока контракта.
«Клуб не рассматривал приглашение Георгия, вопрос не в экономике. Для нас его переход не является приоритетом.
(Агент) Вадим Шпинев выходил в том числе и на меня, они были готовы пойти на существенное понижение зарплаты по сравнению с тем, что он получал в "Спартаке".
Но на сегодняшний день у нас укомплектована линия защиты, и мы не видим Георгия в клубе», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».
Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
В сезоне-2023/2024 Джикия провел в чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.