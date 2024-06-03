Личка высказался о возможном переходе Джикии в «Динамо»

Главный тренер «Динамо»ответил на вопрос о возможном подписании бывшего защитника «Спартака»

Джикия покинул «Спартак» сразу после завершения сезона по истечении срока контракта.

«В жизни и футболе возможно всё. Посмотрите на Серхио Рамоса — он из "ПСЖ" перешел в "Севилью".

Джикия — большой игрок для российского футбола, достаточно опытный футболист, который может помочь команде не только на поле, но и в раздевалке. Это настоящий лидер», — приводит слова чешского специалиста «Матч ТВ».

Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В сезоне-2023/2024 Джикия провел в чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.