Талалаев подтвердил интерес «Химок» к Джикии

Главный тренер «Химок»подтвердил, что клуб заинтересован в подписании защитника «Спартака»

Ранее стало известно, что Джикия покинет «Спартак» сразу после завершения сезона.

«Я заинтересован в приходе любого качественного игрока в клуб, тем более такого, как Джикия. У нас в истории едва не сложилось взаимодействие с ним, когда я работал в "Волге", а он был в Дзержинске. Тогда Георгий уехал на просмотр в "Уфу", и дальше у него всё пошло в гору.

Пока я никаких инициативных мер не принимал для нашего контакта, но после того, как закончим чемпионат, встретимся с его представителем и обсудим, реально ли наше сотрудничество на сегодняшний день», — приводит слова Талалаева «Чемпионат».

Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, в следующем сезоне «Химки» будут выступать в российской Премьер-лиге.