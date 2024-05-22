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    Талалаев подтвердил интерес «Химок» к Джикии

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подтвердил, что клуб заинтересован в подписании защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    Ранее стало известно, что Джикия покинет «Спартак» сразу после завершения сезона.

    «Я заинтересован в приходе любого качественного игрока в клуб, тем более такого, как Джикия. У нас в истории едва не сложилось взаимодействие с ним, когда я работал в "Волге", а он был в Дзержинске. Тогда Георгий уехал на просмотр в "Уфу", и дальше у него всё пошло в гору.

    Пока я никаких инициативных мер не принимал для нашего контакта, но после того, как закончим чемпионат, встретимся с его представителем и обсудим, реально ли наше сотрудничество на сегодняшний день», — приводит слова Талалаева «Чемпионат».

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    • Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

    В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Напомним, в следующем сезоне «Химки» будут выступать в российской Премьер-лиге.

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