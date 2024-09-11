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    Рахимов — о подписании Чуни: Сижу возле ворот и жду, пока он заедет

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на информацию о возможном подписании албанского форварда «Фрозиноне» Марвина Чуни.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Я сижу возле ворот и жду, пока он заедет. Я всегда говорил, что нельзя стоять на месте. Нужно освежить команду. Мы должны смотреть по нашим возможностям. Но не хочется заявлять тех, которые нам не помогут. Хочется качественных игроков», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость албанского футболиста в 900 тысяч евро.

    В прошлом сезоне Чуни провел в итальянской Серии А 22 матча и забил один гол.

    Чуни является воспитанником академии мюнхенской «Баварии».

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