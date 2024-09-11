В «Пари НН» оценили летнюю трансферную кампанию

Генеральный директороценил летнее трансферное окно для команды.

«Если бы я сказал, что мы провели лето так, как мы хотели, наверное, соврал бы. Планы на 100% никогда не реализуются, потому что они максимально амбициозные, а дальше всё зависит от переговорных позиций, людей, их мнений и так далее. Но мы считаем, что лето прошли достаточно уверенно в плане усилений.

Команда переживает период трансформации, это всегда болезненно, но мы прошли его не так болезненно, как могли бы», — цитирует Мелик-Гусейнова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Пари НН» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.