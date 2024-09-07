«Урал» — «Ротор»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: t.me/fc_uralEkb
В составе волгоградской команды единственный гол забил Владислав Морозов на 63-й минуте.
На 90+3-й минуте «Урал» сумел сравнять счет благодаря голу Мартина Секулича.
Футбол. Россия. Первая лига
Урал — Ротор 1:1
Голы: 0:1 Morozov V. (63'), 1:1 Sekulic M. (90+3') Урал: Алексей Мамин, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Тимофей Маргасов, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Фаниль Сунгатулин, Юрий Железнов, Эрик Бикфалви, Arapov D. Ротор: Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Chagrov N., Ageev M., Kasimov T., Prishchepa D., Shvetsov M., Tyurin V. Предупреждения: Михаил Мальцев (54'), Силвие Бегич (90+1'), Фаниль Сунгатулин (90+1'), Kukharchuk I. (90+2'), Силвие Бегич (90+4')
После этого матча екатеринбургская команда занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 18-ю очками в активе. «Ротор» располагается на 4-й позиции (13 баллов).