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    «Урал» избежал поражения в матче Первой лиги с «Ротором»

    «Урал» — «Ротор»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Урал» и «Ротор» поделили очки (1:1) в матче 9-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе волгоградской команды единственный гол забил Владислав Морозов на 63-й минуте.

    На 90+3-й минуте «Урал» сумел сравнять счет благодаря голу Мартина Секулича.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Урал — Ротор 1:1
    Голы: 0:1 Morozov V. (63'), 1:1 Sekulic M. (90+3') Урал: Алексей Мамин, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Тимофей Маргасов, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Фаниль Сунгатулин, Юрий Железнов, Эрик Бикфалви, Arapov D. Ротор: Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Chagrov N., Ageev M., Kasimov T., Prishchepa D., Shvetsov M., Tyurin V. Предупреждения: Михаил Мальцев (54'), Силвие Бегич (90+1'), Фаниль Сунгатулин (90+1'), Kukharchuk I. (90+2'), Силвие Бегич (90+4')

    После этого матча екатеринбургская команда занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 18-ю очками в активе. «Ротор» располагается на 4-й позиции (13 баллов).

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