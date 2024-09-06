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    Силкин: Футболистам без разницы, куда ехать, ведь их вызвали в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи сборная Вьетнама сборная Таиланда
    Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об участии сборной России в товарищеских матчах во вьетнамском Ханое.

    Сергей Силкин
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    Сергей Силкин

    «Наши футболисты не много бы потеряли, если бы не ездили во Вьетнам, а сыграли бы между собой двустороннюю игру. Какой смысл проводить такие матчи, если вьетнамцы забивают сами себе голы? 16 часов лететь и прилететь в тот климат, где никогда не жили и не находились, но там надо играть. Мне просто жалко наших ребят.

    Футболистам без разницы, куда ехать, ведь их вызвали в сборную России. Но по их интервью можно сказать, что у нас адекватные ребята и правильно понимают своё предназначение. Для них вызов в сборную России почёт. Многие серьёзно отнеслись к игре с Вьетнамом, особенно Мусаев, который забил и отдал.

    Рано или поздно нам придётся играть отборочные соревнования, где очки пойдут на счёт. Там не нужно будет играть вничью или расслабленно, а нужно всё время играть на результат. Вот тогда можно оценивать игру сборной России. Зачем оценивать сейчас? Мы же не играем в официальных соревнованиях», — сказал Силкин Чемпионату.

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    • Напомним, что сборная России обыграла Вьетнам со счетом 3:0. В следующем матче национальная команда должна встретится с Таиландом завтра, 7-го сентяря в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. К слову, погодные условия могут сорвать поединок с Таиландом.

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