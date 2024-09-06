Синоптик объяснил, почему нецелесообразно проводить матч Россия — Таиланд

Ранее стало известно, что во Вьетнаме, где сборная России проводит сентябрьский сбор, резко ухудшается погода.
За сутки до матча сборной России против команды Таиланда в Ханое начался сильный ливень. В день игры ожидается тайфун «Яги», который может стать самым сильнейшим в городе за последние несколько лет.
«Тайфун Яги выходит и его зона осадков практически рядом с Ханоем. В ночь на 7 сентября он поступит вплотную к городу, будут идти сильные дожди. Выпадет около 200 мм осадков, что сравнимо с третью годовой нормы для Москвы.
Для одного дня это очень много, но не только в этом заключаются все неприятности.
Этот тайфун принесет с собой усиленный ветер с порывами от 25 до 30 м/с. Успокаиваться погода начнет только к воскресенью. 8 сентября дождь будет продолжаться, а ветер стихнет.
В стране сейчас объявлено штормовое предупреждение, поэтому проводить матч нашей сборной не стоит. Это очень ясные и грозные погодные условия.
Еще при такой погоде, думаю, не будет работать аэропорт в Ханое, поэтому даже сбежать завтра, 7 сентября, от этого тайфуна не удастся.
Спокойно покинуть страну можно в воскресенье–понедельник», — приводит слова Шувалова Sport24.
Матч между сборными России и Таиланда должен состояться 7 сентября в Ханое, начало запланировано на 16:00 мск.
Напомним, 5 сентября сборная России одержала победу над командой Вьетнама.