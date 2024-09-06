Мостовой — о сборной России: Сделайте три команды и играйте между собой

Экс-игрой сборной Россииоценил текущее положение дел в национальной команде.

«Мне могут сказать — а с кем играть сборной России? Можно было не лететь во Вьетнам, а дома сыграть против какой-нибудь команды или между собой. У нас же все время есть расширенный список игроков сборной, в который входят 40-50 человек.

Так сделайте три команды и сыграйте между собой. И пользы будет гораздо больше, чем от матчей со сборными Вьетнама и Таиланда. Я уже не знаю, что происходит, у нас сейчас ведь любой человек может сказать — я был в сборной России. Просто любой, бери команды РПЛ, и любой может сказать — я был в сборной.

А раньше для того, чтобы попасть в сборную России, надо было, даже не знаю что сделать. А сейчас уже все — игроки сборной России», — цитирует Мостового «Р-Спорт».

Напомним, что вчера сборная России на выезде разгромила команду Вьетнама со счетом 3:0.