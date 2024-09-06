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    Мостовой — о сборной России: Сделайте три команды и играйте между собой

    Футбол Сборная России Футбол России сборная Вьетнама
    Экс-игрой сборной России Александр Мостовой оценил текущее положение дел в национальной команде.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Мне могут сказать — а с кем играть сборной России? Можно было не лететь во Вьетнам, а дома сыграть против какой-нибудь команды или между собой. У нас же все время есть расширенный список игроков сборной, в который входят 40-50 человек.

    Так сделайте три команды и сыграйте между собой. И пользы будет гораздо больше, чем от матчей со сборными Вьетнама и Таиланда. Я уже не знаю, что происходит, у нас сейчас ведь любой человек может сказать — я был в сборной России. Просто любой, бери команды РПЛ, и любой может сказать — я был в сборной.

    А раньше для того, чтобы попасть в сборную России, надо было, даже не знаю что сделать. А сейчас уже все — игроки сборной России», — цитирует Мостового «Р-Спорт».

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