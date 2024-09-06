Дибала: Все знают, кому принадлежит 10-й номер, но это было решение тренерского штаба

Полузащитник сборной Аргентинывысказался о том, что играл под 10-м номером в матче против Чили.

Напомним, что этот номер принадлежит Лионелю Месси, который не принимал участие в игре по причине травмы.

«Все знают, что этот номер принадлежит Лео, но я постарался достойно его представить, вышел и сделал все возможное, и, думаю, мне это удалось.

Это было решение тренерского штаба. Некоторые ребята говорили, что это должен быть я... Я сомневался, принимать ли номер, потому что это большая ответственность. Я думал, что меня уже не будет в сборной, что я не вернусь... Но я вернулся, мне дали шанс сыграть, и когда надеваешь эту футболку, ты должен выложиться на максимум», — приводит слова Дибалы TyC Sports.