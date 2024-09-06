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    Бергвейн: Больше не собираюсь играть под руководством Кумана

    Футбол Аль-Иттихад Джидда Саудовская Про-Лига Аякс Эредивизия Сборная Нидерландов
    Полузащитник «Аль-Иттихада» Стивен Бергвейн ответил на резкую критику со стороны главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана.

    Стивен Бергвейн
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    Стивен Бергвейн

    Куман ранее заявил, что больше не будет вызывать Бергвейна в сборную, поскольку считает, что переход из «Аякса» в «Аль-Иттихад» никак не связан со спортивными амбициями.

    «Я больше не хочу играть под руководством Кумана.

    Я не собираюсь играть за такого, кто публично говорит обо мне в таком тоне.

    Он мог позвонить мне, услышать мою версию. Как вообще можно говорить такие вещи, не пообщавшись сначала со мной?», — приводит слова 26-летнего футболиста Telegraaf.

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