Бергвейн: Больше не собираюсь играть под руководством Кумана

Полузащитник «Аль-Иттихада»ответил на резкую критику со стороны главного тренера сборной Нидерландов

Куман ранее заявил, что больше не будет вызывать Бергвейна в сборную, поскольку считает, что переход из «Аякса» в «Аль-Иттихад» никак не связан со спортивными амбициями.

«Я больше не хочу играть под руководством Кумана.

Я не собираюсь играть за такого, кто публично говорит обо мне в таком тоне.

Он мог позвонить мне, услышать мою версию. Как вообще можно говорить такие вещи, не пообщавшись сначала со мной?», — приводит слова 26-летнего футболиста Telegraaf.

«Аль-Иттихад» выкупил Бергвейна у «Аякса» в начале сентября за 21 миллион евро.