Марсьяль может перейти в клуб бразильской Серии А

Нападающийможет продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Марсьяль находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Фабрицио Романо, француз в ближайшее время может стать игроком «Фламенго».

Клуб из Рио-де-Жанейро рассматривает Марсьяля в качестве замены для Педро, который выбыл на длительный срок из-за травмы колена.

Источник отмечает, что у 28-летнего форварда есть еще несколько предложений, поэтому пока он не спешит с решением.

Transfermarkt оценивает стоимость Марсьяля в десять миллионов евро.