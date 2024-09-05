Марсьяль может перейти в клуб бразильской Серии А

Антони Марсьяль Фото: globallookpress.com
Марсьяль находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Фабрицио Романо, француз в ближайшее время может стать игроком «Фламенго».
Клуб из Рио-де-Жанейро рассматривает Марсьяля в качестве замены для Педро, который выбыл на длительный срок из-за травмы колена.
Источник отмечает, что у 28-летнего форварда есть еще несколько предложений, поэтому пока он не спешит с решением.
Transfermarkt оценивает стоимость Марсьяля в десять миллионов евро.