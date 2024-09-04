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    Депай может перейти в клуб из чемпионата Бразилии

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    Бывший нападающий «Лиона» и «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    Депай находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с мадридским «Атлетико».

    По информации UOL, в переходе нидерландского футболиста заинтересован «Коринтианс».

    Источник утверждает, что клуб из Рио-де-Жанейро готов платить Депаю 400 тысяч евро в месяц.

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    • Также отмечается, что Мемфис всерьез задумался о переходе в «Коринтианс».

    Transfermarkt оценивает стоимость Депая в десять миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что Депай может перейти в испанский «Райо Вальекано».

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