Депай может перейти в клуб из чемпионата Бразилии

Мемфис Депай Фото: globallookpress.com
Депай находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с мадридским «Атлетико».
По информации UOL, в переходе нидерландского футболиста заинтересован «Коринтианс».
Источник утверждает, что клуб из Рио-де-Жанейро готов платить Депаю 400 тысяч евро в месяц.
Также отмечается, что Мемфис всерьез задумался о переходе в «Коринтианс».
Transfermarkt оценивает стоимость Депая в десять миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Депай может перейти в испанский «Райо Вальекано».