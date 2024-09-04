Депай может перейти в клуб из чемпионата Бразилии

Бывший нападающий «Лиона» и «Барселоны»может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Депай находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с мадридским «Атлетико».

По информации UOL, в переходе нидерландского футболиста заинтересован «Коринтианс».

Источник утверждает, что клуб из Рио-де-Жанейро готов платить Депаю 400 тысяч евро в месяц.

Также отмечается, что Мемфис всерьез задумался о переходе в «Коринтианс».

Transfermarkt оценивает стоимость Депая в десять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Депай может перейти в испанский «Райо Вальекано».