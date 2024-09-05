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    • «Краснодар» заплатит больше 20 млн евро за нападающего АЕК, если продаст Кордобу
    Все новости спорта

    «Краснодар» заплатит больше 20 млн евро за нападающего АЕК, если продаст Кордобу

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    «Краснодар» в ближайшие дни может продать нападающего Джона Кордобу.

    Ливай Гарсия
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    Ливай Гарсия

    По данным СМИ, в переходе колумбийского футболиста заинтересован «Спартак».

    В случае продажи Кордобы «Краснодар» купит нападающего греческого АЕК Ливая Гарсию, сообщает журналист Иван Карпов.

    Руководство АЕК требует за 26-летнего форварда 20 миллионов евро. Еще два миллиона греки хотят получить в виде бонусов.

    Также отмечается, что у «Краснодара» есть интерес к Мирлинду Даку из «Рубина», но это не приоритетный вариант для «быков».

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    • Ранее сообщалось, что в случае успешной сделки с АЕК 40% от ее суммы получит предыдущий клуб Гарсии — иерусалимский «Бейтар».

    Transfermarkt оценивает стоимость Гарсии в 13 миллионов евро.

    В сезоне-2023/2024 Гарсия провел за АЕК 24 мата и забил 14 мячей.

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