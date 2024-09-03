Нападающий «Валенсии» арестован по подозрению в сексуальном насилии

По информации Cadena SER, Мир был задержан в понедельник вечером Гражданской гвардией Испании.
Футболиста подозревают в сексуальном насилии по отношению к двум женщинам. Сообщается, что инцидент произошел в его доме в Валенсии.
Помимо Мира, был задержан еще один мужчина, которого тоже подозревают в совершении преступления.
Также отмечается, что пострадавшими оказались две 25-летние девушки. Обе нуждались в медицинской помощи.
Рафа Мир перешел в «Валенсию» этим летом на правах аренды из «Севильи».