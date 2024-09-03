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    Нападающий «Валенсии» арестован по подозрению в сексуальном насилии

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    Нападающий «Валенсии» Рафа Мир арестован по подозрению в сексуальном насилии.

    Рафа Мир
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    Рафа Мир

    По информации Cadena SER, Мир был задержан в понедельник вечером Гражданской гвардией Испании.

    Футболиста подозревают в сексуальном насилии по отношению к двум женщинам. Сообщается, что инцидент произошел в его доме в Валенсии.

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    • Помимо Мира, был задержан еще один мужчина, которого тоже подозревают в совершении преступления.

    Также отмечается, что пострадавшими оказались две 25-летние девушки. Обе нуждались в медицинской помощи.

    Рафа Мир перешел в «Валенсию» этим летом на правах аренды из «Севильи».

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