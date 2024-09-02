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    «Ротор» поделил очки с «Чайкой» в матче Первой лиги

    «Ротор» — «Чайка»: счет матча 0:0, обзор

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    «Ротор» и «Чайка» сыграли вничью (0:0) в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги.

    «Чайка»
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    «Чайка»

    За весь поединок «Ротор» 2 раза ударил в створ ворот и совершил 18 штрафных. «Чайка» однажды угрожала воротам соперника и подала 2 угловых.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — Чайка 0:0
    Ротор: Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Никита Плотников, Дамир Таликин, Chagrov N., Kasimov T., Kukharchuk I., Prishchepa D., Shvetsov M. Чайка: Михаил Штепа, Андрей Евдокимов, Никита Маляров, Данила Янов, Bammatgereev M., Ivashin A., Karmaev N., Khokhlachev A., Nesterov A., Nikolaev O., Rudenko V. Предупреждения: Prishchepa D. (58'), Shvetsov M. (72'), Khokhlachev A. (75'), Nesterov A. (88')

    После этого матча «Ротор» занимает 7-е место в таблице Первой лиги с 12-ю очками в активе. «Чайка» — на 5-й позиции (13).

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