«Ротор» — «Чайка»: счет матча 0:0, обзор

сыграли вничью (0:0) в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги.

За весь поединок «Ротор» 2 раза ударил в створ ворот и совершил 18 штрафных. «Чайка» однажды угрожала воротам соперника и подала 2 угловых.

Футбол. Россия. Первая лига Ротор — Чайка 0:0 Ротор: Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Никита Плотников, Дамир Таликин, Chagrov N., Kasimov T., Kukharchuk I., Prishchepa D., Shvetsov M. Чайка: Михаил Штепа, Андрей Евдокимов, Никита Маляров, Данила Янов, Bammatgereev M., Ivashin A., Karmaev N., Khokhlachev A., Nesterov A., Nikolaev O., Rudenko V. Предупреждения: Prishchepa D. (58'), Shvetsov M. (72'), Khokhlachev A. (75'), Nesterov A. (88')

После этого матча «Ротор» занимает 7-е место в таблице Первой лиги с 12-ю очками в активе. «Чайка» — на 5-й позиции (13).