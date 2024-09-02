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    Дубль Мбаппе принес победу «Реалу» над «Бетисом»

    «Реал» — «Бетис»: счет матча 2:0 (0:0), обзор голов

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    В матче 4-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» сломил во втором тайме сопротивление «Бетиса» — 2:0.

    Киллиан Мбаппе
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    Киллиан Мбаппе

    Первая половина матча прошла под диктовку «сливочных», но голов в нем не было.

    Только в середине второго тайма Киллиан Мбаппе смог вывести вперед «Реал» после точной передачи Федерико Вальверде, забив свой первый мяч в испанском чемпионате.

    На 75-й минуте француз оформил дубль, реализовав пенальти.

    Ла Лига
    Реал Мадрид — Бетис 2:0 (0:0)
    Голы: 1:0 — 67 Мбаппе, 2:0 — 75, пенальти МбаппеРеал Мадрид: Куртуа, Менди (Фран Гарсия, 65), Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Себальос (Браим Диас, 65), Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе (Модрич, 84), Родриго (Эндрик, 89)Бетис: Руй Силва, Перро, Натан, Льоренте, Сабали, Вильям Карвалью (Кардозо, 57), Рока, Форнальс (Лосада, 83), Санчес (Диао, 72), Эззальзули (Хуанми, 83), Руибаль (Роке, 57)Предупреждения: Винисиус Жуниор (59), Карвахаль (65)

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После четырех туров у «Реала» стало 8 очков, он идет на втором месте. «Бетис» (2) на 17-й позиции.

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